Agropoli: una rotatoria in via Salvo D’Acquisto

AGROPOLI. Costerà 250mila euro la rotatoria che il Comune ha intenzione di realizzare in via Salvo D’Acquisto. L’opera si rende necessaria (e sarebbe la terza nella zona), per meglio regolamentare il traffico lungo un’arteria particolarmente trafficata. Oltre alla presenza di negozi, uffici e abitazioni, da via Salvo D’Acquisto si accede a via Taverne, a via Pio X e a via Scarpa che conduce verso il Liceo Gatto.

La nuova rotatoria sorgerebbe all’incrocio con viale Lazio dove attualmente è presente una semplice intersezione che talvolta può risultare pericolosa.

I lavori verranno finanziati con un mutuo, l’ennesimo acceso dal Comune di Agropoli per una serie di interventi relativi in particolare a viabilità e sosta.