VIDEO | Bcc Buccino e Comuni Cilentani: presidente Lucio Alfieri traccia bilancio delle attività

Lunga intervista a Lucio Alfieri, presidente della Bcc di Buccino e comuni cilentani. Tanti i temi all’ordine del giorno, dall’economia alla cultura per arrivare allo sport dove la Bcc ha sempre avuto un rapporto quasi esclusivo con le discipline minori. In questo lungo anno, caratterizzato dall’emergenza Covid, la Bcc ha messo in campo tante attività di sostegno sia le per imprese e sia pe le famiglie, rispetto alla loro esposizione creditizia.

Forte l’impegno anche per l’investimento sugli ospedali dell’area, mediante acquisto di attrezzature e la collaborazione con la Caritas e la Croce Rossa. L’impegno è stato forte anche nel comparto della cultura, come il sostegno alle poche iniziative del territorio, ad esempio Smart Collection musica classica e

mercatino dell’artigianato.

La Bcc, inoltre, è stata partner del Settembre Culturale Agropoli; organizzatore del Cilento International Music Festival dei Fratelli Tortorelli ed Angela Meluso.