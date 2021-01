Cannalonga, anziano scomparso: proseguono le ricerche

Continuano le ricerche di Francesco Cortazzo, 81enne di Cannalonga scomparso ieri pomeriggio dalla sua abitazione. L’anziano è affetto da Alzheimer. Per questo, non vedendolo tornare, nella serata di ieri i familiari hanno fatto scattare l’allarme.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte ma senza esito. A coordinare le attività i vigili del fuoco di Salerno, con le squadre di Vallo della Lucania. Presenti anche i carabinieri, gli uomini della comunità montana, le guardie ecozoofile e alcuni dipendenti comunali.

Ieri sera presso il municipio di Cannalonga si è tenuta una prima riunione alla presenza anche del sindaco Carmine Laurito. I figli dell’anziano hanno raccontato che l’uomo è uscito di casa nel pomeriggio, intorno alle 14.30. Era in pigiama ed indossava un cappotto e un cappello.

L’ultima volta sarebbe stato visto ad Angellara. Proprio tra la frazione di Vallo della Lucania e Cannalonga si stanno concentrando le ricerche. Presente anche un elicottero dei vigili del fuoco che sta sorvolando la zona.