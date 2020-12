Vibonati: interventi su aree pubbliche con fondi risparmiati

VIBONATI. Con somme risparmiate interventi per migliorare l’arredo urbano. Così l’amministrazione comunale di Vibonati, guidata dal sindaco Franco Brusco, ha scelto di investire circa 23mila euro. Si tratta di risorse risparmiate da un mutuo contratto con una banca locale per sostenere spese per il Puc.

Gli interventi sostenuti o da sostenere hanno previsto l’impiego di 44mila euro per incarichi dirigenziali ai professionisti e la parte restante per sondaggi geologici. Ulteriori 15mila euro sono stati impiegati per riprese aeree.

La parte restante, appunto 23euro, si è deciso di utilizzarla per interventi sul territorio e in particolare per migliorare e mantenere il patrimonio pubblico: nello specifico sono stati destinati per i giardini pubblici di Villammare e Vibonati e per le ringhiere nello spazio esterno della Chiesa di Sant’Antonio.