Casal Velino festeggia i 100 anni di nonna Maria

Buon compleanno Nonna Maria!

L’ anno difficile che sta volgendo al termine, dona a tutti noi una bella notizia: nel Cilento c’è un’altra centenaria. Nonna Angela Maria da Acquavella, Casal Velino, compie ben 100 anni.

In questa serata speciale, figli e nipoti le hanno organizzato, nel rispetto delle regole, una piccola festicciola.

Nata a Pollica nel 1920, fiore all’occhiello del Cilento, nonché terra di longevità, Nonna Maria per amore del suo Florigio si trasferisce nel 1944 ad Acquavella, piccolo paese collinare di Casal Velino.

Questo è un giorno di certo importante per tutta la comunità che avrebbe voluto festeggiare la sua nonnina nel migliore dei modi, ma siamo certi che Nonna Maria oggi è attorniata dall’amore immenso di tutta la sua famiglia, anche di chi, in questa sera di festa non può esserle accanto. La signora Maria è difatti la nonna speciale di Adriana Volpe, la conduttrice italiana che più volte l’ha menzionata raccontando il Cilento e i suoi affetti.

Siamo certi che le cose non accadano per caso, e che il compleanno di questa nuova nonnina centenaria è simbolo di ripresa e di speranza, per tutta la terra cilentana e non.

Buon compleanno Nonna Maria, e come si dice dalle nostre parti: “Pe ati ciento”.