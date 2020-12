Sicignano: in arrivo 200 compostiere domestiche

SICIGNANO DEGLI ALBURNI. Scade domani il termine per richiedere una compostiera di comunità. Il bando, presente sul sito istituzionale del Comune, permetterà di distribuire 200 compostiere. Un modo per garantire e sollecitare la pratica del compostaggio domestico.

Un corretto smaltimento dei rifiuti anche in ambito casalingo è fondamentale per l’ambiente. E può fornire gratuitamente un ottimo fertilizzante biologico per il nostro orto.



Se iniziamo ad osservare quanti scarti di cibo abbiamo in una semplice cucina casalinga possiamo renderci subito conto di quanto materiale prezioso possediamo. Materiale che però, spesso, buttiamo nei cassonetti o nella raccolta differenziata.

Creare un circolo virtuoso di riciclo e riutilizzo, attraverso il compost domestico, serve ad abituarci a non sprecare. Ma soprattutto serve a superare lo stile di vita che la società consumista ci ha insegnato come unico possibile.

Il Comune di Sicignano ha previsto che possono presentare domanda per l’assegnazione di una compostiera domestica i residenti del territorio che risiedono in zone agricole o rurali e siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti. Le compostiere saranno assegnate in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande e fino ad esaurimento scorte.