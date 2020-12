Nuovo presidente del Parco: Giuseppe Cilento incassa sostegno di Potere al Popolo

VALLO DELLA LUCANIA. Continuano le iniziative a sostegno di Giuseppe Cilento nuovo presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La proposta lanciata dal Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania, incassa ora il consenso anche di Potere al Popolo. “Anche noi vogliamo dire la nostra: in questo scenario c’è un’eccezione ed è il professor Giuseppe Cilento, al momento Sindaco di San Mauro Cilento“, dichiara Giuliano Granato Coordinatore di Potere al Popolo Campania

“Se vogliamo davvero dare un segnale è su di lui che dobbiamo puntare da anni impegnato a difendere ogni giorno questo territorio. Basti pensare alla battaglia senza sosta per l’acqua pubblica affinché non sia ennesima occasione di guadagno per pochi e di impoverimento per tanti. Purtroppo finora i nomi e i ragionamenti che abbiamo potuto ascoltare e leggere si richiamano più alle esigenze degli equilibri interni alla maggioranza riunita intorno a De Luca, che non ai bisogni della gente della nostra terra”, aggiunge.

Il sostegno a Giuseppe Cilento è così spiegato: “Crediamo possa contribuire a far avvicinare quel futuro dignitoso tanto sognato e ad affrontare i problemi che ancora costringono la nostra gente ad avere in una valigia un orizzonte di salute e benessere migliore. Per tutte queste ragioni Il Parco Nazionale del Cilento non può essere un feudo da consegnare a un nuovo vassallo, ma un territorio da restituire alla nostra gente”.

“Il professore Giuseppe Cilento può essere il vero segnale di questa giusta direzione, per questo sosteniamo la sua candidatura, lanciata dal gruppo di minoranza Movimento Cinque Stelle di Vallo della Lucania”, conclude.