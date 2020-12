Camerota: domani screening al palazzetto dello sport

Giovedì 31 dicembre, a Camerota, è stata disposta una giornata di screening al palazzetto dello sport di Marina. Verranno effettuati test sulle persone che sono entrate in contatto con il medico di base risultato positivo il 24 dicembre scorso. È necessario che siano passati 10 giorni dal contatto con il medico di base.

Per effettuare il tampone occorre prenotarsi al 3791824460; Portare con se un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale; Munirsi di mascherina e rispettare tutte le norme anti-contagio; Munirsi di autocertificazione se l’appuntamento ricade in una data dove vige la zona rossa