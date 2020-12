Covid: lutto a Roccadaspide

“Abbiamo ricevuto in queste ore la notizia di un decesso per covid-19 nel nostro comune. Si tratta del primo caso dall’inizio della pandemia”. E’ quanto fanno sapere dal Comune di Roccadaspide. “Siamo tutti profondamente addolorati per questa morte e vicini ai familiari della defunta, a cui va il cordoglio di tutta la Comunità di Roccadaspide e mio personale”, dice il sindaco Gabriele Iuliano.

“Nello stesso tempo abbiamo avuto comunicazione di quattro nuovi guariti dalla malattia e di un nuovo caso di contagio”, prosegue il primo cittadino.

Al momento, pertanto, i casi di positività al virus nel comune di Roccadaspide scendono a 13.