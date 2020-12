Agropoli piange Costabile Cilento: era stato anche sindaco della città

La comunità di Agropoli in lutto per la morte di Costabile Cilento. Aveva 94 anni ed è stato un indiscusso protagonista a partire dagli anni ’60 della scena politica e culturale della città, vivendo e partecipando in prima persona ad un periodo di grandi trasformazioni per il territorio. Storico preside del liceo classico Dante Alighieri (ruolo ricoperto a partire dal 1968) era stato anche sindaco di Agropoli in due occasioni: la prima dal dicembre del 1964 al giugno successivo, la seconda dal dicembre 1967 all’agosto 1968.

E’ stato promotore di tante iniziative, soprattutto in campo culturale ed autore di diverse pubblicazione.

Personaggio di spessore, discreto, autorevole, Costabile Cilento è ricordato da tutti soprattutto per la grande cultura; lascia la moglie e cinque figli.