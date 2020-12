Oroscopo: Leone, l’anima gemella non è lontana

Ariete – Non è proprio il momento di pensare a nuove iniziative professionali. Pazientate in attesa di tempi migliori. Cresce il feeling in amore.

Toro – Affrontate con la massima serenità una situazione delicata nel lavoro: potete uscirne alla grande. In amore aumenta l’intesa.

Gemelli – Siete coraggiosi e intraprendenti: nel vostro lavoro non dovreste avere problemi ad imporvi. Troppa disinvoltura nei sentimenti.

Cancro – State con i piedi per terra e cercate impegnarvi nella costruzione di un solido futuro lavorativo. Clima sereno in amore.

Leone – Le vostre ambizioni professionali sono eccessive: ridimensionate i progetti e fate che siano concreti. L’anima gemella non è lontana.

Vergine – Il momento è favorevole a nuovi progetti di lavoro: non perdete altro tempo e partite all’attacco. Un amore vi farà dimenticare le delusioni del passato

Bilancia – La competizione con i colleghi è la molla che vi spinge a fare sempre di più e sempre meglio nel lavoro. Non trascinate oltre un amore al capolinea

Scorpione – È giusto che cerchiate di affermare il vostro talento e le vostre felici intuizioni nel lavoro. In amore siete ancora sulle difensive: rilassatevi.

Sagittario – Giornata movimentata nella vostra attività: alla fine sarete stanchi ma molto soddisfatti. L’amore vi porterà un raggio di sole.

Capricorno – Nel lavoro lasciatevi guidare dalle intuizioni del mattino e non ve ne pentirete. Positivi i rapporti sentimentali.

Acquario – Dialettica e diplomazia sono le vostre grandi alleate per la carriera nel lavoro. In amore si aprono nuovi orizzonti.

Pesci – Non dovete scoraggiarvi se nel lavoro non è ancora arrivata l’occasione giusta: l’importante è non mollare mai. Sospiri in amore