Miss Cilento, il calendario di Claudia Torchia

Dicembre, come tradizione vuole, è il mese che porta a guardarsi intorno al fine di scegliere quale sarà il calendario più bello e particolare. L’offerta è ricca ma ognuno ha i suoi gusti. A deliziare con la sua semplicità e sobrietà è la proposta firmata Lino’s Production.



La giovane e bella Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni 2020 immortalata per un giorno da Emanuele Walter Navazio con la corona nel suggestivo scenario della “Dimora d’oro e d’ambra” in Vaglio (Potenza).

“Il Concorso – ci spiega il Patron Lino Miraldi – tende a valorizzare la bellezza femminile come espressione massima di cultura e tradizione e, nel corso di questi anni, ha avvicinato i patrimoni intellettuali, artistici e naturalistici del Cilento con quelli del Vallo di Diano e degli Alburni promuovendo come sempre la Dieta Mediterranea vero e proprio leit-motiv della manifestazione giunta oramai alla diciottesima edizione. Questa volta, eccezionalmente, per il calendario 2021 ho scelto una location fuori dal nostro territorio perché Claudia Torchia 18 anni di Potenza è la prima Miss che ha portato il titolo al fuori dal nostro territorio ovvero in Basilicata. E’ Una vera suggestione se si pensa che il Cilento anticamente insieme con il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro con la provincia di Potenza costituivano la Grande Lucania e, di allora, molte cose sono rimaste nel dialetto, nelle tradizioni gastronomiche e nella toponomastica (Vallo della Lucania, Atena Lucana, Muro Lucano).”