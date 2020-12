I migliori soffiatori del 2021 di Ferramenta Giusti

Per i lavori di pulizia delle grondaie, delle canaline di tetti e strade, non c’è nulla di meglio di un soffiatore dalle caratteristiche professionali. Rende il lavoro più veloce, facile ed efficacie: nel giro di poco si libera d tutta la sporcizia depositata prima che blocchi il deflusso e il passaggio dell’acqua. La Ferramenta Giusti ha selezionato i migliori soffiatori e aspiratori Stihl come i modelli elencati di seguito con tutte le relative caratteristiche per selezionare quello che risponde meglio alle diverse esigenze.

Soffiatore Stihl BR 800 C-E

Il Soffiatore Stihl BR 800 C-E della Ferramenta Giusti è il più potente della categoria con una cilindrata di 79,9 cm cubi. Ha un avviamento laterale che aumenta la comodità, grazie anche alla posizione dell’impugnatura ergonomica che si regola facilmente. Tutti i comandi si azionano con una sola mano senza dover interrompere il lavoro di soffiatura.

È reso ancora più comodo per via dell’accensione semplificata con la fune di avviamento. Si trasporta a spalla per lavorare a lungo senza fatica e pulire il vialetto da ogni foglia caduta. Le vibrazioni sono ridotte grazie al sistema brevettato da Stihl. Il motore a miscela 4 mix è un due tempi ma con tutti i vantaggi del 4 tempi. I gas di scarico sono minimi e non c’è da preoccuparsi per il cambio olio.

Soffiatore Stihl BR 450 C-EF

Il soffiatore Stihl BR 450 C-EF è meno potente del precedente ma non significa che abbia caratteristiche meno prestanti. Il motore a due tempi a miscela ha una particolare funzione ElettroStart che riavvia lo strumento con un solo tasto senza nemmeno dover posare il soffiatore. Il sistema di trasporto a spalla è comodissimo grazie alle imbottiture. La bocchetta dell’aspiratore può avere il beccuccio piatto oppure tondo. La potenza del soffiaggio è di 28 N perciò sufficiente per spostare foglie cadute, erba tagliata e altra sporcizia che si può depositare nel bordo strada

Set Soffiatore Stihl BGA 57 – Con Batteria AK 20 e Caricabatteria AL 101

Ora un prodotto leggermente diverso da quelli visti in precedenza: il soffiatore Stihl BGA 57 funziona a batteria. Il set comprende la batteria e il suo alimentatore. È lo strumento ideale per chi non ha intenzione di avere a che fare con la miscela. La batteria si ricarica rimovendola dal soffiatore e adagiandola nell’alimentatore. È uno strumento compatto ed ergonomico con un design curato al fine di rendere il lavoro meno faticoso possibile. Il tubo soffiatore tondo è regolabile in tre lunghezze diverse per ottimizzare il lavoro di pulizia.

Aspiratore Soffiatore Stihl SHE 81

Per aspirare lo sporco anche in grandi aree, l’Aspiratore Soffiatore Stihl SHE 81 è perfetto. Dotato di un sacco di aspirazione, raccoglie foglie, polvere e altro sporco. È facile da svuotare e pulire grazie a una pratica cerniera. I giri sono regolare in maniera automatica e continua. Consente anche di soffiare via tutto il fogliame nelle grondaie, e non solo, con un ugello piatto e pratico. Si alimenta con la corrente elettrica.