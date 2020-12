Covid, 11 casi ad Agropoli

“L’Asl mi ha aggiornato in merito a 11 nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra Città, in parte legati a catene di contatti precedenti. Nel contempo c’è anche una guarigione. Quindi il dato dei positivi attuali sale a 44 mentre il numero di guariti, dall’inizio della seconda fase della pandemia, è di 107. Ci aspettavamo un incremento di casi in questo periodo”. Così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

Il primo cittadino ha raccomandato a tutti di osservare le prescrizioni anti-Covid19.