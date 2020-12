Agropoli, l’iniziativa dei 5 Stelle: l’albo pretorio “diventa pop”

Oggi i cittadini di Agropoli hanno una nuova opportunità per mantenersi aggiornati sulle novità del proprio Comune, sulle delibere e le ordinanze pubblicate dall’amministrazione locale. Arriva l’“Albo Pop”, un progetto open-source diffuso in tutta Italia che consente di condividere le novità dell’Albo Pretorio comunale in una modalità più semplice e pratica, tramite un canale pubblico di Telegram.

“Non sarai tu a leggerlo, ma sarà lui a scriverti”, questo il motto del progetto, una modalità per rendere più trasparente gli atti pubblicati dalla pubblica amministrazione comunale, un modo per far conoscere facilmente e rapidamente ai cittadini le nuove delibere di Giunta e le nuove ordinanze del Sindaco (e non solo).

Tutti possono accedere al canale Telegram dell’AlboPop di Agropoli e mantenersi aggiornati sulle novità, basta accedere a questo link https://t.me/alboAgropoli dopo aver scaricato l’app gratuita di messaggistica per il proprio smartphone (Android o iOS).

“Grazie al progetto AlboPop, abbiamo reso l’albo pretorio del Comune di Agropoli più pop, più vicino ai cittadini, con una modalità molto più facile e smart per consultarlo e aggiornarsi” fa sapere il gruppo agropolese di cittadinanza attiva, Cittadini 5 Stelle di Agropoli, che ha sviluppato e messo a disposizione di tutti tale strumento (anche se non in veste ufficiale).

Per maggiori informazioni sul progetto, visita la pagina ufficiale https://albopop.it/comune/agropoli/