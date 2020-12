De Luca: “Mi sono vaccinato”

“Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”. Così Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che ha deciso di sottoporsi alla somministrazione del vaccino, così come parte del personale sanitario di 7 ospedali campani. Un modo per sensibilizzare anche l’opinione pubblica alla vaccinazione.

“Questa è una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe da mercato nero”, ha proseguito Vincenzo De Luca, nei giorni scorsi critico sul numero di dosi assegnate in prima battuta alla Campania.

“Quando comincia a metà gennaio la vaccinazione per tutti – ha detto in occasione del vax day – pretenderemo la distribuzione del vaccino alle Regioni proporzionale alla popolazione residente, niente di più o niente meno”