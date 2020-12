Cannalonga: programma interventi alle infrastrutture sociali

Il Comune di Cannalonga, con a capo il sindaco Carmine Laurito, intende destinare il contributo concesso per l’anno 2020 di € 15.627,50 per una serie di interventi utili e necessari a migliorare le condizioni di fruibilità e delle condizioni di vita dei cittadini.

In particolare l’Ente punta a finanziamento per i seguenti interventi:

eliminazione barriere architettoniche al fine di consentire l’accesso ai diversamente abili sia alla casa comunale che alla Chiesa Parrocchiale;

adeguamento dei servizi igienici posti al piano terra della casa comunale con eliminazione dagli stessi delle barriere architettoniche; adeguamento funzionale delle aree parcheggio di Via Carmine e Via Cesare Battisti.

La legge 27 dicembre 2019 difatti assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Cannalonga punta così a fondi per riqualificare alcune strutture presenti nel paese.