Nel giorno di Natale, come da prassi, è tempo di auguri. Video, foto e messaggi di testo sono i principali attori che esprimono e comunicano, alle persone più care, un sentito buon Natale. Anche i protagonisti del mondo dello sport da qualche anno, ed in particolare nell’era dei social, inviano in il loro messaggio per le festività di fine anno. Singoli atleti e club, infatti, estendono ai loro seguaci e tifosi un personale augurio. Tra questi, a livello locale, molto particolare è stato il video montato dalla società cilentana della Polisportiva Santa Maria.

Polisportiva Santa Maria: la lettera di Babbo Natale scritta da Luigi

Luigi, giovanissimo calciatore della scuola calcio della Polisportiva Santa Maria, scrive come tanti bambini della sua età una letterina a Babbo Natale. Curiosa e particolare però risulta la sua richiesta. Il dodicenne cilentano, infatti, non richiede, alla persona più gettonata nel giorno di Natale, regali materiali. L’unico auspicio di Luigi consiste nell’apertura degli stadi dove poter tornare la domenica al fianco del suo babbo e poter seguire cosi la sua squadra del cuore. Per guardare tutto il video, della durata di due minuti circa, realizzato dalla società cilentana, cara alla famiglie Tavassi e Carrano, è possibile cliccare su questo link.