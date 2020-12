Oroscopo: Capricorno, in amore tentate l’impossibile, potreste vincere

Ariete – Nel lavoro per fare carriera dovrete contare solo sulle vostre capacità. In amore temporale passeggero.

Toro – Una e-mail o una telefonata vi porterà la notizia che attendevate per dare slancio alla vostra attività. La persona amata non vi capisce proprio.

Gemelli – Non sprecate tempo e soprattutto occasioni per andare dietro ad un progetto di lavoro irrealizzabile. Ci vuole poco per farsi perdonare dal partner.

Cancro – Nella professione amate le sfide e scegliete sempre gli obiettivi più difficili da raggiungere. Bene le questioni di cuore.

Leone – Una vostra iniziativa di lavoro sara’ molto apprezzata dai superiori e dara’ risultati insperati. Attenzione alle evasioni sentimentali

Vergine – Chiaritevi le idee e soltanto dopo potrete imprimere una svolta significativa alla vostra attività. Attenzione ai capricci in amore

Bilancia – Avete raggiunto i vostri obiettivi prioritari nel lavoro, ma non per questo dovete tirare i remi in barca. Amate le relazioni burrascose, quasi le cercate

Scorpione – Appoggi non indifferenti vi aiuteranno ad arrivare in fretta al successo nella professione. In amore siete al settimo cielo.

Sagittario – Il lavoro sta andando meglio, grazie al ritrovato ottimismo e alla migliorata forma fisica. Momenti di tenerezza in serata

Capricorno – L’entusiasmo e la determinazione vi spingono a puntare sempre piu’ in alto nella vostra attivita’. In amore tentate l’impossibile: potreste vincere

Acquario – Non lasciatevi contagiare dal malumore dei colleghi. Ma soprattutto non indugiate oltre, partite al contrattacco. Incontro folgorante in serata…

Pesci – Nel lavoro raggiungerete il vostro obiettivo a patto di guardarvi sempre alle spalle. In amore sbarazzatevi di un pregiudizio