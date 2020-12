Investimenti: caratteristiche e vantaggi del trading system automatico

Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il settore finanziario, offrendo diversi vantaggi ai trader autonomi per la semplificazione nel trading online. Gli strumenti digitali moderni mettono a disposizione diverse opportunità per investire sui mercati finanziari in modo più accessibile, grazie ad app per dispositivi mobili, piattaforme web più avanzate e sistemi per automatizzare alcune operazioni di monitoraggio, analisi e investimento.

Ovviamente ciò non elimina la necessità di un’adeguata formazione professionale, indispensabile per fare trading online in modo consapevole tramite la giusta preparazione tecnica. Ad ogni modo, un trading system automatico assicura una serie di vantaggi importanti per i trader indipendenti, per questo motivo è fondamentale conoscere questa tecnologia per capire come sfruttarla per ottimizzare le proprie performance di trading.

Cos’è un trading system e come funziona

Secondo gli esperti di SegnaliDiTrading, sito web specializzato nella formazione e nei servizi professionali per il trading finanziario, un trading system automatico è un sistema innovativo molto utile per incrementare le prestazioni d’investimento e risparmiare tempo. Si tratta di programmi algoritmici creati da analisti esperti, con i quali si possono svolgere alcune attività in maniera automatizzata, ad esempio monitorare i mercati per ottenere report su asset e trend ricevendo indicazioni preziose per ottimizzare le strategie di trading.

L’efficacia di questi sistemi dipende dalla configurazione del trading system, infatti per funzionare in moco accurato devono essere dotati di regole precise di input e output, in questo modo possono fornire insight affidabili per ridurre il tempo trascorso a controllare i mercati personalmente. L’impostazione dei parametri d’ingresso è sempre personalizzata, in base alle esigenze del trader e al tipo di risultati che si vogliono ottenere, utilizzando metriche e strumenti come le resistenze, medie mobili, le rotture del prezzo e l’integrazione di indicatori di trading.

Questo approccio permette di automatizzare una parte dell’analisi, semplificando le operazioni più ripetitive in cui la presenza dell’analista non è essenziale, in quanto può essere sostituita da un sistema programmato per svolgere questa funzione in modo più veloce, preciso e in modalità full time. Oltre alle competenze tecniche i trading system richiedono un’esperienza considerevole, affinché la qualità dei segnali in uscita sia adeguata per offrire un reale valore aggiunto al trader.

I principali vantaggi dei trading system moderni

Utilizzare un trading system proprietario, oppure rivolgersi a un fornitore qualificato per ricevere screener e segnali di trading, consente di usufruire di alcuni vantaggi per migliorare le performance d’investimento. Innanzitutto è possibile risparmiare tempo, una risorsa preziosa specialmente per chi non può dedicare tutta la giornata al monitoraggio dei mercati finanziari, oppure ai trader che vogliono dedicare il proprio tempo alle attività strategiche e di analisi automatizzando il controllo degli asset.

Allo stesso tempo si possono incrementare le prestazioni, adoperando segnali di trading affidabili sui quali concentrarsi per eseguire studi mirati solo sui titoli più interessanti, selezionati a seconda delle dinamiche dei prezzi e delle proprie necessità d’investimento. Inoltre è possibile individuare titoli con un potenziale elevato, scoprendo asset difficili da trovare in modo autonomo attraverso il monitoraggio tradizionale dei grafici e dei mercati, per evitare di perdere opportunità potenzialmente profittevoli per la propria strategia di trading.

Non meno importante è la possibilità di minimizzare l’emotività, riducendo l’influenza dei fattori psicologici nella valutazione degli asset di mercato, tramite regole e discipline configurate e applicate dal sistema in modo analitico. Un trading system permette anche di eseguire test, sperimentare nuovi settori finanziari, mettere alla prova indicazioni provenienti dall’analisi fondamentale e velocizzare il posizionamento degli ordini. Un altro vantaggio è rappresentato dalle informazioni ottenibili, per prendere decisioni più consapevoli e migliorare aspetti delicati come la gestione del rischio.

Trading system: quali sono i rischi a cui prestare attenzione

Per la costruzione di un trading system automatico è necessario possedere una serie di capacità tecniche e professionali, indispensabili per configurare il programma, verificarne il perfetto funzionamento e sapere come intervenire in caso di anomalie e guasti. Un analista esperto è in grado di risolvere velocemente eventuali problemi tecnici, sa adattare il sistema ai diversi scenari operativi ed è capace di usare il trading system per ottenere esattamente le indicazioni richieste, riducendo al minimo fenomeni come i falsi positivi e gli errori marginali.

Naturalmente è importante evitare le truffe e affidarsi solo a professionisti e aziende certificati, con un’ottima reputazione e un’autorevolezza adeguata nell’ambiente. Per questo motivo bisogna svolgere sempre delle ricerche sul fornitore di segnali di trading, controllando le recensioni dei clienti e le testimonianze degli altri trader, richiedendo un periodo di prova per testare il servizio. Ad ogni modo si tratta di una tecnologia essenziale al giorno d’oggi, soprattutto per i trader esigenti che vogliono aumentare le performance di trading.