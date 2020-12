Agropoli: presto al via i lavori in via Carlo Pisacane

AGROPOLI. Via Carlo Pisacane sta per cambiare volto. Lo storico belvedere – affacciato sulla spiaggia della marina e proiettato verso la bellissima rupe di Agropoli – da lungo tempo versa in condizioni critiche: avvallamenti e buche compromettono non soltanto la viabilità di una delle strade panoramiche più suggestive del territorio, ma mettono a serio rischio l’incolumità di turisti e cittadini che scelgono proprio questa strada per raggiungere il porto. Dei lavori si parla da tempo in realtà.

L’Amministrazione già nelo 2018 ha approvato un progetto esecutivo del valore di circa 485 mila euro, coperto attraverso fondi regionali o comunitari. Ma la riqualificazione di Via Carlo Pisacane è fra i lavori preventivati dal Comune sin dal 2015, quando l’Amministrazione Alfieri aveva inserito proprio la storica via fra gli interventi di rigenerazione della città; nel 2016, poi, ben 250 milioni di euro erano stati stanziati per trasformare la città e, fra le opere pubbliche, compariva proprio la messa in sicurezza di via Pisacane.

Ora l’iter è stato riattivato, proprio con il progetto redatto nel 2018 e completato negli anni a venire. L’Ente contrarrà un mutuo con la cassa Depositi e Prestiti per poter eseguire le opere.