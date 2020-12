Agropoli, in municipio un albero addobbato con i nomi dei nuovi nati

Quest’anno per l’albero di Natale, all’ingresso della casa comunale di Agropoli, i classici addobbi sono stati sostituiti da cartoncini sui quali sono stati impressi i nomi di tutti i nati nel 2020 nella nostra Città. “In un periodo segnato dalla pandemia e da tante vittime, sull’esempio di qualche altro Comune, abbiamo voluto esprimere un gesto di speranza, di buon auspicio per il futuro”, dice il sindaco Coppola.

“Ringrazio Vivai Lepre per la donazione dell’albero; Print Point per il materiale e la mamma che ha proposto l’iniziativa. Lei, come le altre, ha vissuto il momento più bello della propria vita, quello della gravidanza, nel momento più acuto della pandemia, con tutto ciò che essa ha rappresentato. Infine un grazie a chi ha contribuito alla realizzazione”, conclude il primo cittadino.