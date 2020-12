FOTO | Sant’Arsenio: le maestre del nido “Postine speciali” per i loro bambini

Si chiama “Postine speciali, Missione 2” ed è l’iniziativa che hanno realizzato le maestre dell’asilo nido di Sant’Arsenio. In questi ultimi giorni hanno indossato i panni del postino per consegnare dei doni a tutti i loro bambini. Un modo per strappargli un sorriso e un momento di serenità, ma anche per rivedere i piccoli che a causa della pandemia non hanno avuto la possibilità di frequentare l’asilo nell’ultimo periodo.

Una iniziativa, quella delle maestre di Sant’Arsenio, che si accompagna anche ad un messaggio di speranza affinché l’anno nuovo sia migliore, possa restituire la serenità perduta e consenta di ritrovarsi a giocare tutti insieme all’asilo.