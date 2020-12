VIDEO | A Pollica il “Presepe della Speranza”

A Pollica il “Presepe della Speranza“. Si tratta di una iniziativa promossa dalla Pro Loco con la collaborazione del Terz’ordine Francescano e realizzata dalla poliedrica artista pollichese Maris Schiavo, consigliera della Pro Loco, che ha ritagliato e dipinto magistralmente le sagome di tutti i personaggi del presepe.

La scelta di realizzare un “Presepe della Speranza” non è casuale considerato il periodo in cui stiamo vivendo.

Neanche la location è stata scelta a caso: si tratta infatti di un luogo simbolo del paese: il Convento Francescano Santa Maria delle Grazie. Quest’ultimo è da sempre custodito dai figli di San Francesco, patrono d’Italia, il “padre” del presepe, colui che diede vita nel 1223 a Greccio alla prima rappresentazione Natività.

Il convento, con grande dispiacere della comunità, è chiuso da tempo per accertamenti strutturali e quindi, si è deciso di collocare il Presepe proprio in questo punto, per dare nuova vita a questo meraviglioso luogo con l’auspicio che che le porte della struttura possano quanto prima riaprirsi, e con essa un nuovo inizio, una nuova vita per Pollica e per l’Italia intera.

Non manca, ovviamente, tra i personaggi, San Francesco, a ricordare i tanti frati che si sono susseguiti negli anni, e Padre Severo l’ultimo dei Frati che ha dimorato, anche se saltuariamente nel convento, l’ultimo dei frati che ha tenuto accesa la luce della speranza.