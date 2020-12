Servizio Civile: 28 ragazzi di Novi e Moio protagonisti

Si rinnova anche nel Cilento “Garanzia Giovani” il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede per i Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25% dei finanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non hanno un’occupazione lavorativa o non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo.

Quest’anno tra i comuni che sono riusciti ad ottenere un finanziamento ci sono di Moio della Civitella e di Novi Velia. I giovanni saranno protagonisti di 4 progetti.

Essi offriranno la possibilità a 28 ragazzi del territorio cilentano di lavorare per un anno. 14 giovani saranno impegnati nel comune di Moio della Civitella e altrettanti nel comune di Novi Velia.