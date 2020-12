Non si giocherà il match tra Polisportiva e Troina in programma mercoledì 23 dicembre alle 14,30 allo stadio ”Carrano”. Il motivo del rinvio della sfida sta nelle positività al COVID-19 di alcuni membri del gruppo squadra siciliano che aveva costretto al rinvio anche della partita contro il Paternò domenica 20. Il Santa Maria, a questo punto, tornerà in campo direttamente nel 2021, il 6 gennaio, in trasferta contro il Licata.

