Ha raggiunto la somma di 11mila euro la raccolta di donazioni finalizzata all’istituzione di una borsa di studio in memoria di Federica Tropiano, la ragazza di Teggiano deceduta un mese fa in seguito ad un incidente domestico. La raccolta non si ferma e chi lo vorrà potrà effettuare una donazione.

Sarà possibile tramite l’IBAN: IT81 G081 5476 4100 0000 0037 042 inserendo come causale: BORSA DI STUDIO FEDERICA TROPIANO