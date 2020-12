Positivo al covid e affetto da patologie pregresse: morto cittadino di Montano

C’è un nuovo decesso tra i pazienti positivi al coronavirus nel comprensorio del Cilento. A perdere la vita un 70enne di Montano Antilia. Era effetto da patologie pregresse. A renderlo noto il sindaco Luciano Trivelli il quale ha voluto informare i suoi concittadini ed esprimere vicinanza alla famiglia della vittima. Come ha spiegato Trivelli, l’uomo era affetto da gravi patologie bronco-polmonari che aggiunte al covid-19 non gli hanno lasciato. L’uomo era ricoverato in un ospedale della provincia di Caserta.

Era risultato positivo al Virus circa un mese fa durante una visita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Come da prassi, sottoposto a tampone, era risultato positivo.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate in poco tempo tanto che si è reso necessario il ricovero. Nel primo pomeriggio di oggi la notizia della morte.