Covid, 7 passeggeri da Londra positivi ai controlli a Capodichino

In relazione agli immediati controlli fatti scattare ieri all’aeroporto di Capodichino, sono stati sottoposti a tampone molecolare i 245 passeggeri sbarcati dai due voli provenienti da Londra. Di questi 7 sono risultati positivi. “Il dato conferma l’importanza della tempestività dell’intervento di filtro effettuato, e la necessità di mantenere alto il livello di attenzione, di rigore e responsabilità nella nostra regione”, fanno sapere da palazzo di città.

Seguirà l’esame per la caratterizzazione della tipologia di coronavirus. Si dovrà stabilire se possa essere la variante registrata in Inghilterra che contagia più facilmente ma non è più letale.