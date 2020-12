Agropoli: volontari in azione per ripulire le cale di Tresino

AGROPOLI. Una domenica di bel tempo, dopo tanti weekend di pioggia, è stata l’occasione giusta per dei volontari per mettersi in azione per ripulire uno degli angoli più belli del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: l’area protetta del Monte Tresino. L’iniziativa è stata portata avanti da Danilo Palmieri, appassionato di trekking e membro del Cai, che ormai da anni si occupa insieme ad altre associazioni di tutelare e riqualificare l’area di Tresino.

D’estate è possibile vederlo insieme ad un nutrito gruppo di volontari, raggiungere le cale della costa tra Agropoli e Castellabate in canoa, per poi tornare con l’imbarcazione carica di rifiuti raccolti tra le insenature.

Un’operazione che si è ripetuta ieri nella Caletta dei Pioppi, senza canoa, ma con la buona volontà di sempre. Raccolte decine di sacchi pieni di rifiuti abbandonati da incivili o trasportati dal mare.

L’attività verrà probabilmente ripetuta considerato che è rimasto ancora qualcosa, soprattutto polistirolo. L’ambiente intanto ringrazia!