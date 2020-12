Pollica pagamenti al Comune più semplici con Pago Pa

Il Comune di Pollica aderisce al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo di “Pago Pa”.

Nello specifico si potranno effettuare pagamenti elettronici, attraverso diversi servizi di pagamento (es. banca, istituto di pagamento), diversi strumenti di pagamento (es. addebito in c/c, carta di credito, bollettino postale elettronico), ed ottenendo una ricevuta con valore liberatorio. Il servizio verrà trasmesso tramite le Poste SpA.

Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con le esigenze dei cittadini.

Il sistema permette alle Pubbliche Amministrazioni di velocizzare la riscossione degli incassi, ottenendone l’esito in tempo reale e potendo effettuare la relativa riconciliazione in modo certo e automatico, ridurre i costi e ottimizzare i tempi di sviluppo delle nuove applicazioni online.