“Natale inCanto”, l’iniziativa del Forum dei Giovani di Pollica per i più piccoli

POLLICA. “Natale inCanto”, è l’iniziava ideata dai ragazzi del Forum dei Giovani di Pollica e rivolta ai più piccoli in vista delle festività natalizie. L’iniziava porterà dalla raccolta di tanti “piccoli momenti magici” in un unico video in cui i bambini canteranno le tradizionali canzoni del Natale.

“L’impossibilità di organizzare un evento in cui avremmo festeggiato tutti insieme, ci ha spinto a trovare una soluzione alternativa. E quale modo migliore, se non attraverso la musica e le canzoni natalizie? L’invito è rivolto a tutti i bambini del comune di Pollica, e ovviamente al supporto dei genitori :cantate una canzone tra “A Natale puoi” e “So this is Christmas”, e mandateci il video del vostro momento magico. Speriamo che questo possa contribuire a farvi sentire più vicini!” spiegano i ragazzi del Forum.

Per partecipare, basterà inviare il video al seguente indirizzo email forumgiovanipollica@libero.it entro il 20 dicembre.