Monteforte Cilento: Babbo Natale in arrivo per i più piccoli

A Monteforte Cilento, Babbo Natale arriverà a rallegrare i bambini.

L’Associazione Futura ha pensato di diffondere la magia del Natale, nonostante il periodo difficile a causa del Covid-19.

Il giorno 21 dicembre Babbo Natale aiutato dal suo elfo, rispettando le restrizioni imposte dalla attuale emergenza sanitaria, consegnerà ai più piccoli dei doni.

Una iniziativa nata per restare accanto ai bambini del paese e per ricordare che la magia di queste feste non si fermerà anche se non sarà il solito Natale, ma un piccolo gesto potrà strappare un sorriso.