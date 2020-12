Dalla Regione fondi per museo e biblioteca di Polla

L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere viva soddisfazione per l’attribuzione in favore del Comune di Polla dei bonus una tantum concessi dalla Regione Campania, con Decreti Dirigenziali n. 72 del 23.11.2020 e n. 92 del 07.12.2020, da utilizzare per il Museo Civico Insteia Polla – Rassegna Permanente delle Antiche Vestiture Pollesi e la Biblioteca Comunale “Don Lorenzo Milani”.

I fondi ottenuti dall’Ente Regionale saranno impiegati, a breve, per sostenere la tutela e la promozione del patrimonio culturale nonché per favorire lo sviluppo e il miglioramento dei servizi culturali, incentivandone una sempre maggiore fruizione.

“Continua l’impegno del Comune di Polla teso alla valorizzazione dei luoghi destinati alla crescita educativo-culturale, soprattutto dei più giovani, oltre che alla conservazione e alla diffusione delle tradizioni popolari”, fanno sapere da palazzo di città.