Covid, ad Ascea bimba positiva

È risultata positiva al Covid l’alunna dell’Istituto Parmenide di Ascea, nel plesso del Capoluogo, per il cui sospetto caso erano state sospese le attività didattiche. L’allarme era scattato dopo la notizia che la mamma della piccola era risultata positiva. Ora sarà necessario effettuare lo screening tra i bambini e le insegnanti con cui la bimba è stata in contatto.

L’esito di positività al tampone, effettuato dall’Asl all’alunna, è arrivato ieri sera. In via preventiva il comune, con il Sindaco Pietro D’Angiolillo, in accordo con il dirigente scolastico Luca Mattiocco, aveva chiuso le scuole dal 17 dicembre. Questa mattina il dirigente ha comunicato all’Asl di competenza, come da normativa vigente, i nominativi di coloro che hanno avuto contatti stretti con l’alunna in ambito scolastico. L’Asl procederà ad inizio settimana ad effettuare i tamponi.