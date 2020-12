Castelnuovo: presto al via i lavori per la Salicuneta

CASTELNUOVO CILENTO. Via libera ai lavori sulla Strada Provinciale 433, meglio nota come Salicuneta. Si tratta di un’arteria percorsa quotidianamente da centinaia di veicoli e di importanza strategica considerato che collega Vallo Scalo e i comuni dell’area costiera con Vallo della Lucania, sede dell’ospedale e centro di servizi. La provinciale da tempo richiedeva interventi a causa di un manto stradale che presentava in più punti situazioni di dissesto anche conseguentemente ad altre opere pubbliche realizzate. La pericolosità della Sal è nota e purtroppo si sono registrati in passato anche incidenti mortali.

Salicuneta: fondi Cipe per i lavori

La riqualificazione dell’importante strada aveva ottenuto il via libera definitivo il mese scorso da parte della giunta comunale guidata dal sindaco Eros Lamaida; per le opere l’Ente può contare sulle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) per il tramite della Regione Campania.

Il bando di gara

Il Comune di Castelnuovo Cilento ha approvato il bando di gara per indire la gara d’appalto ed aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A disposizione per la Salicuneta circa 702mila euro.

“Finalmente, a breve partiranno i lavori. Finalmente, finisce un martirio – spiega il sindaco Eros Lamaida – Abbiamo voluto, fortemente, dare dignità e futuro e prospettiva ad una zona bellissima di Castelnuovo Cilento. Ricevendo in cambio, di tutto e di più. Finalmente, finisce un martirio. E’ la verità”.