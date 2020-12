Agropoli, Castiello: risolti problemi per il commissariato di Polizia

Sarà la Cassa Depositi e Prestiti a finanziare per 2,5milioni di euro la sede del commissariato di Polizia ad Agropoli. Nel nuovo immobile, progettato in via Scarpa, per una superficie di 1.600 metri quadrati, saranno ospitati 40 agenti.

Finalmente il Commissariato di P.S. ad Agropoli avrà una sede nuova fiammante e sarà il Commissariato di P.S. unico del Cilento.

“Un vivo ringraziamento al Prefetto di Salerno Dott. Francesco Russo che ha seguito dagli inizi, con viva e costante attenzione, come ho potuto sempre constatare nei vari incontri avuti a Salerno presso il suo ufficio, il procedimento per l’istituzione del Commissariato di Polizia di Stato ad Agropoli”, il commento del senatore cilentano.