A Laurito arriva Babbo Natale!

La pro loco di Laurito mette in campo una iniziativa simpatica per i bambini del paese. “Babbo natale itinerante”, il vecchio panciuto dalla barba bianca tanto amato dai piccini farà il suo ingresso nel comune cilentano il 24 dicembre alle ore 17 a bordo della sua slitta motorizzata. Allietando i cuori con canti e musiche natalizie porterà sull’uscio di casa di ogni bambino insieme a regalini e dolcetti tanta speranza e un augurio speciale in questo Natale insolito, dove primeggeranno i valori sopra ogni cosa.

Il tutto è stato organizzato in totale sicurezza seguendo tutte le normative vigenti anti covid. Un modo per far vivere l’atmosfera e la magia di queste festività nonostante l’emergenza.

