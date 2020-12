Prignano Cilento: 100 anni per nonna Gina De Vizia

Sarebbe stata festa grande a Prignano Cilento se non fosse stato per l’emergenza covid. Oggi, infatti, spegne le sue “prime” 100 candelina Gina De Vizia. L’amministrazione comunale prignanese, guidata dal sindaco Giovanni Cantalupo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, non ha potuto omaggiarla come avrebbe voluto ma ha comunque voluto omaggiarla di una targa per festeggiare questo importante traguardo.

Gina De Vizia è soltanto l’ultima cilentana a festeggiare i 100 anni. Il territorio si conferma terra di longevità.