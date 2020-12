Nelle piazze del Cilento i Cuori di Cioccolato Telethon

Anche nel 2020 torna il Cuore di cioccolato Telethon, un dono simbolo di generosità per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che proprio nel contesto dell’attuale emergenza attuale non deve fermarsi.

Il Cuore di cioccolato Telethon, è disponibile quest’anno in un’elegante confezione rinnovata e nei tre gusti classici e squisiti: al latte, fondente (210 grammi) e al latte con granella di biscotto (230 grammi). Ancora una volta è realizzato in esclusiva da Caffarel, una delle aziende produttrici di cioccolato più antiche d’Italia, che da anni è garanzia di ingredienti di qualità.

Anche quest’anno, la grande squadra dei volontari Telethon scende in campo per distribuire il Cuore di cioccolato e dare così nuova linfa alla ricerca, nel rispetto delle norme in vigore anti covid. Nel prossimo week-end del 19 e 20 dicembre i volontari Telethon saranno presenti nelle piazze italiane con i banchetti di raccolta fondi, dove si potrà scegliere i diversi formati dei cuori di cioccolato dando così il proprio contributo alla ricerca.

Anche il Cilento risponde presente all’iniziativa solidale promossa da Telethon; ecco le piazze del Cileno, Vallo di Diano e Alburni in cui sarà possibile acquistare i Cuori di cioccolato: Auletta, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Castelcivita, Gioi, Novi Velia, Pertosa, Vallo della Lucania, Vibonati.