Massa di Vallo della Lucania: un mutuo per la riqualificazione

VALLO DELLA LUCANIA. Un progetto per la riqualificazione urbana e la messa in sicurezza dell’abitato della frazione Massa. Il Comune di Vallo della Lucania ha dato il via libera al progetto definitivo e si avvia a portare a termine un iter che era iniziato già lo scorso anno.

L’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Aloia già in passato ha ottenuto risorse per eseguire interventi nelle altre frazioni, in particolare Pattano e Angellara. Adesso riflettori puntati su Massa con il cantiere che potrebbe aprire già nei prossimi mesi

Restyling di Massa, i lavori

Le opere sono volte a mettere in sicurezza l’area comprendente la Chiesa di Santa Maria della Vittoria, il Convento e la restante parte del centro storico, attualmente divisi dal tracciato della Strada Statale 18.

Quest’ultima rappresenta anche una seria problematica dal punto di vista della sicurezza della circolazione stradale per gli utenti deboli.

Il finanziamento

Il progetto prevede una spesa di 400mila euro, di cui 310mila per i soli lavori. L’Ente ha già individuato le fonti di finanziamento: si farà ricorso ad un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.