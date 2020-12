Adem Rekik: il fratello di Hassen approda all’Avellino

Il settore giovanile dell’Avellino, nonostante gli allenamenti sospesi, continua a lavorare in ottica ripresa. Tesserati per gli irpini, infatti, tre giovani atleti nelle ultime ore. Ufficiali gli arrivi dei gemelli De Lucia Pierpaolo e Pierluca, rispettivamente portiere e difensore centrale, classe 2006. I due fratelli fanno già parte della squadra Under 15 nazionale.

Avellino: tesserato il giovane Adem Rekik

Il club biancoverde ha reso noto, poi, di aver trovato l’accordo con Adem Rekik, centrocampista tecnico e rapido di origine tunisine. L’ex atleta dell’Under 15 della Salernitana è assistito dall’ex calciatore di Napoli e Salernitana Guglielmo Stendardo. Per il ragazzo cresciuto ad Agropoli si tratta di una trattativa nata nei mesi scorsi. Il giovane calciatore, classe 2004, veste già la maglia dell’Under 17 dell’Avellino.

Adem sulle orme del fratello Hassen

Adem Rekik è il fratello minore di Hassen, altro calciatore giovane di belle speranze. Il classe ’98, jolly offensivo molto interessante, si è già messo in mostra in Serie D. Per Hassen, cresciuto nell’Agropoli, il primo passo in quarta serie risale al campionato 2015-16. Dopo la stagione seguente da protagonista in maglia cilentana il passaggio ad Ercolano, sempre in D. Poi per Rekik la maglia prestigiosa del Savoia per passare successivamente nelle file del Gladiator.