Il boom del gioco del calcio virtuale

La pandemia e le regole imposte per evitare il contagio hanno portato alla sospensione di molte attività e ad uno stravolgimento della quotidianità di tutti. A salvare tante situazioni, però, è intervenuto Internet che ha dato la possibilità di lavorare da casa, di restare in contatto con i familiari con video-chiamate e di seguire lo sport anche durante la sospensione di tutti i campionati mondiali. Ecco come.

La nascita del calcio virtuale nel primo loockdown

Durante il primo loockdown, quando la maggior parte dei campionati era sospesa, gli appassionati di sport e di calcio in particolare hanno potuto soddisfare la propria voglia di pallone grazie alla visione delle partite di calcio virtuali. Si tratta di partite di calcio che assomigliano in tutto e per tutto a quelle reali, con una durata ovviamente inferiore in quanto non superano i tre o quattro minuti. Ovviamente il risultato è incerto in quanto ogni risultato può essere possibile visto che le due squadre lottano per segnare e vincere. Così come accade anche nel calcio reale, anche in quello virtuale è possibile piazzare le scommesse sui risultati, per aggiungere un po’ di adrenalina alla visione della partita.

Il successo del gioco virtuale

In poco tempo il calcio virtuale ha raggiunto un grande successo, raccogliendo appassionati non solo di sport ma anche di scommesse, visto che il calcio virtuale è proprio nato per questo. Tanto che, anche quando il campionato ha ripreso, il numero degli estimatori di questa disciplina non è calato. Un motivo di successo è sicuramente legato alle regole del calcio virtuale che, a parte la durata della partita, non si discosta da quelle del calcio giocato: agli spettatori sembrerà davvero di assistere ad una partita reale nella quale solo i più forti, quelli che hanno un’idea di gioco precisa e adottano il modulo più idoneo, riescono a vincere.

Calcio virtuale e scommesse

Ovviamente uno degli elementi più interessanti legato al calcio virtuale è quello della possibilità di scommettere sui risultati. Gli scommettitori hanno a disposizione diverse possibilità, tutte le classiche previste per ogni tipo di scommessa in ambito sportivo. L’unica differenza è che non si possono piazzare scommesse live ma solo prima dell’inizio del match. Tanti gli operatori che operano in questo ambito come appunto è Starcasinò che è uno dei leader del settore e offre tante opportunità di puntate. Secondo gli operatori del settore, le scommesse sul calcio virtuale sono la nuova frontiera di questo mondo, in grado di raccogliere volumi di puntate molto elevati.