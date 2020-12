Stio: Sentieri della Croce candidati al Premio del Paesaggio del Consiglio D’Europa

I Sentieri della Croce sono ufficialmente tra i progetti in selezione per la Candidatura italiana alla VII edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa e per il conferimento del Premio Nazionale del Paesaggio 2021.

Ricordiamo che nascono dal recupero di antiche vie di collegamento di alcuni borghi cilentani (al momento Gioi, Perito, Orria, Moio della Civitella e Magliano Vetere) con Stio che trovavano la massima affluenza in occasione della Millenaria Fiera della Croce.

L’idea del recupero di questa antica viabilità è nata da Giuseppe Gargano, presidente dell’Associazione “Geo Trek Paestum”, e Davide Capozzoli, dell’Associazione “Off Limits Gioi”, che partiti con il ripristino del Sentiero della Seta nel 2017 che collega Gioi a Stio hanno voluto ampliare riprendendo quello che erano una volta gli antichi collegamenti.

Da allora anno dopo anno sono stati ripresi e quindi si sono percorsi partendo, nei giorni prossimi al primo di settembre, nel 2018 da Perito, nel 2019 da Orria e nel 2020 da Moio della Civitella percorrendo quelle vie che una volta utilizzavano i commercianti, i pastori, i contadini, ecc… per giungere soprattutto in occasione della Fiera della Croce a Stio.

Per il 2021 è in programma la partenza dal territorio comunale di Magliano Vetere per continuare nella ripresa di questi storici collegamenti.

Questi sentieri sono realizzati per un turismo esperienziale che guarda ai paesaggi che riempiono gli occhi e il cuore, alla cultura e alla storia, alle tradizioni, all’eccellenze enogastronomiche, ai borghi suggestivi che fanno grande questo Cilento.