Buon pari quello di ieri per la Salernitana, raggiunto in casa contro un tonico Lecce. I granata, allo stadio Arechi, passano con Capezzi ad inizio gara per essere acciuffati, poi, in apertura di ripresa. Nonostante l’addio alla vetta della classifica di Serie B, passata all’Empoli, in sala stampa Fabrizio Castori ha mostrato il suo ottimismo dopo il punto agguantato contro una delle squadre più forti della cadetteria.

Salernitana: la soddisfazione di Castori dopo la sconfitta di Brescia

“Dopo la sconfitta di Brescia ho avuto la risposta che volevo dalla squadra. Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo ritrovato la nostra identità. Il Lecce ha avuto il predominio del gioco ma nel complesso noi abbiamo avuto le occasioni migliori. Abbiamo fatto una partita di sofferenza contro un avversario di grande qualità. Nel finale potevamo vincerla, sarebbe stata una vittoria preziosa. Giocare gare così ravvicinate non è facile per una squadra che gioca con la nostra intensità. È importante avere a disposizione una rosa lunga perché c’è bisogno dell’apporto di tutti. Il campionato è molto lungo ed equilibrato, siamo in una buona posizione di classifica e cercheremo di continuare così”.

“Sono molto soddisfatto della prestazione della mia squadra. La Salernitana ha ritrovato la sua mentalità. Abbiamo concesso il gol solo su calcio di rigore, ad un Lecce che è al momento la squadra con l’attacco migliore del campionato. Per giungere a questo pari è servita una Salernitana quasi perfetta. Il rigore è stato destabilizzante, ma poteva arrivare anche una nostra vittoria. Peccato per il gol solo sfiorato da Djuric nel finale di gara”

Gli allenamenti della Salernitana, del tecnico Castori, riprenderanno in mattinata alle ore 11:00 al centro sportivo Mary Rosy. I granata, dopo la gara con ili Lecce, torneranno in campo, ora, venerdì sera sul campo del Frosinone.