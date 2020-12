Riprendono i lavori al porto di San Marco di Castellabate

CASTELLABATE. Sono ripresi i lavori di riqualificazione del Porto di San Marco. Gli interventi sono stati finanziati con oltre 5 milioni di Euro dalla Regione Campania, attraverso i fondi destinati alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione turistico-economica del sistema portuale regionale.

Le opere hanno preso il via lo scorso giugno per poi essere sospesi vista anche la stagione estiva e sono ripresi in questi giorni.

“Ripartono, i lavori di riqualificazione del porto di San Marco di Castellabate, renderanno la struttura più resistente con opere strutturali per il rifiorimento della mantellata del molo di sopraflutto e l’ampliamento dei servizi nell’area portuale. Castellabate non si ferma, nonostante il particolare periodo legato alla pandemia, i lavori pubblici importanti per il territorio continuano”, il commento dell’assessore Costabile Nicoletti.

Il programma dei lavori al porto di San Marco di Castellabate

I lavori renderanno la struttura resistente ad eventi meteomarini straordinari, con opere strutturali per il rifioramento della mantellata del molo di sopraflutto e l’ampliamento dei servizi nell’area portuale. Il cantiere che verrà avviato riguarda, come da progetto, la realizzazione di una banchina che renderà pienamente fruibile il molo di sopraflutto, il miglioramento della viabilità.

L’avvio dei lavori al porto ha seguito un iter che si è rivelato particolarmente lungo. Si tratta di un’opera attesa da tutti, in particolare dagli operatori e dai fruitori del porto.