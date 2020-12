Pisciotta è “Luogo del Cuore” FAI 2020!

Si è chiuso il 10° Censimento FAI-Fondo Ambiente Italiano e Pisciotta, avendo raggiunto (e superato) in questi mesi l’obiettivo di 2000 firme, a 7 mesi circa dall’inizio del censimento, è entrata a far parte, con il Centro Storico e la Chiesa Madre, del prestigioso elenco “I Luoghi del Cuore”. Circa tremila le sottoscrizioni ottenute da parte di pisciottani, visitatori di questo luogo ed affezionati di Pisciotta che hanno votato anche dall’estero.

Un risultato eccezionale (nel 2018 e nel 2014 ,Centro Storico e Chiesa Madre avevano raccolto firme, rispettivamente, soltanto in numero di 21/38 e 14/3), raggiunto grazie alla collaborazione del Comitato festa Sant’Aniello e Don Franco Giordano, alle attività commerciali dell’intero comune, agli operatori turistici, agli insegnanti e ragazzi dei plessi di Caprioli e Pisciotta, e dei volontari che si sono tanto impegnati.

“Un grazie particolare, a Pino Ruggieri per il grandissimo contributo dato alla raccolta firme ed al regista Gerardo Chierchia per il bellissimo video promozionale(sulla pagina FB TelePisciotta), inviatoci dall’Australia (testimonial d’eccezione il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero)”, fanno sapere dal Comitato “Pisciotta is Different”, promotore dell’iniziativa.

Quest’ultimo invita tutti a continuare a seguire sulle pagine FB di TelePisciotta e Cilento Cultura in Movimento, “Pisciotta Centro Storico e Pisciotta Chiesa Madre-I Luoghi del Cuore”, per la tutela,la salvaguardia e la valorizzazione delle nostre bellezze.

I lavori necessari per i due luoghi del cuore di Pisciotta, il Centro storico e la Chiesa Madre, sono: un intervento complessivo di manutenzione e migliore presentazione ai turisti. Mancano gli accessi per i portatori di handicap.

I risultati ufficiali del censimento verranno resi pubblici dal FAI entro marzo 2021 e pubblicati sul sito web www.iluoghidelcuore.it. La Fondazione, dopo la pubblicazione dei risultati, lancerà il “Bando I Luoghi del Cuore” per la selezione degli interventi.

I Luoghi del Cuore che hanno ricevuto almeno 2.000 voti secondo la classifica ufficiale, potranno presentare al FAI una richiesta di intervento sulla base di specifici progetti di azione. Una commissione tecnica interna al FAI valuterà le domande pervenute e selezionerà i luoghi idonei a un intervento da parte della Fondazione, anche con lo stanziamento di contributi economici ove previsto.