La Soppressata di Gioi confermata nella guida Salumi d’Italia de L’Espresso 2021

La Soppressata di Gioi, piccolo presidio slow food del Cilento, confermata nella guida Salumi d’Italia dell’Espresso 2021 dedicata alle eccellenze di salumi d’Italia, dopo le edizioni del 2017 e del 2019.

I salumi sono stati valutati sulla base di degustazioni sensoriali realizzate da degustatori esperti e appassionati: cuochi, norcini, sommelier e critici gastronomici.

Le valutazioni espresse si sono tradotte in voti con il simbolo del tradizionale “spillo” d’osso di cavallo: da tre “spilli” per i salumi gradevoli e di buona esecuzione a cinque per le “eccellenze”. La rassegna, curata da Sabatino Sorrentino, ha visto premiare la Soppressata di Gioi, con il massimo dei voti, riconfermando i “5 spilli”.

La Soppressata è realizzata dal Piccolo Salumificio Artigianale G.IOI Srl ed è costituita da una farcia piuttosto fine totalmente magra, con una fettuccia di lardo al centro; per la sua produzione si utilizza esclusivamente prosciutto, mondato di tutte le cartilagini e dei nervetti. L’impasto, condito con sale e pepe, modellato manualmente, viene introdotto in budello naturale, e preparato in pezzi che stagionati pesano circa 260 g.