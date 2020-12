Covid, al “San Luca” di Vallo salgono a 10 i positivi

Salgono a dieci i casi positivi tra il personale in servizio all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Dopo i primi tre casi accertati tra il personale del Pronto Soccorso tra cui un medico e due infermieri, è risultata positiva una terza infermiera del Pronto Soccorso. Ai quattro operatori sanitari si sono aggiunti nella giornata di oggi sei ausiliari. L’esito dei tamponi è arrivato nel primo pomeriggio.

Una situazione esplosa negli ultimi giorni all’interno del presidio ospedaliero di Vallo.

C’è attesa ora per l’esito di altri tamponi effettuati in giornata. Dovrebbero arrivare già domani. Grazie al lavoro che si svolge nel laboratorio di Agropoli diretto dal dottore Marcello Ametrano i tempi di attesa sono stati ridotti notevolmente. In 33 giorni sono stati processati 10 mila tamponi.