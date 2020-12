Castellabate: consegna di pane gratuita per le persone in difficoltà

Sarà un Natale atipico, con poche luci ma all’insegna della solidarietà. L’idea di un giovane negoziante di Castellabate, Fiorello Avella, ne è l’esempio calzante. Proprietario di un alimentare “Sapori in Piazza” , si è lanciato in un’iniziativa lodevole che porterà alla consegna gratuita, di pane, per tutte le persone più in difficoltà del comune. Dal 21 al 23 Dicembre infatti, verrà lasciata fuori al negozio, sito a San Marco di Castellabate, una box dove inserire un bigliettino con nome, cognome e l’indirizzo della propria abitazione, così da consentire il delivery a chiunque ne abbia davvero bisogno.

“Mancano 10 giorni al Natale, la festa che tutti i bambini sognano. Molte famiglie quest’anno con questa pandemia, non hanno avuto modo di lavorare come in passato. Ho pensato di aiutare qualcuno. Non sono ricco, né tanto meno voglio fare pubblicità al mio negozio perché è l’ultima cosa che in questi casi serve. Prego le persone più in difficoltà di non avere vergogna a chiedere aiuto, perché non c’è nulla di male”.

Queste le parole del ragazzo che ha promosso l’iniziativa sui social raggiungendo una forte empatia e sostegno da parte di tutti i cittadini.